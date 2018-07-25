Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Yerel Tohum Buluşmaları" projesi kapsamında, nisan ayında "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliği gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın da katıldığı etkinlik öncesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda 17 türden 30 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Etkinlik sırasında Erdoğan'ın toprakla buluşturduğu biber fidelerinden de ilk ürünler hasat edildi. İlk kez yetiştirilen bitkilerden elde edilecek ata tohumları, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce koruma altına alınacak.





GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladıkları ata tohumlarının yok olmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

"MAYDANOZ, LAHANA, FASULYE GİBİ ÇEŞİTLER KURUDU"

Çalışma kapsamında ata tohumlarını bereketli topraklarda ekimini gerçekleştirdiklerini ve aradan geçen sürede bitkilerin büyük kısmının meyve verdiğini belirten Çetiner, "Özellikle bölgemize uygun, kuraklığa, sıcaklık stresine dayanıklı çeşitler kendilerini ön plana çıkardı. Bölgemize isot dediğimiz acı biber çeşitleri, domates, karpuz, patlıcan, kavun çok iyi uyum sağladı." dedi.

Çetiner, bölgeye ait olmayan maydanoz, lahana, fasulye gibi bazı çeşitlerin sıcağa dayanıksız olmaları nedeniyle filizlenmelerine rağmen kuruduğunu ifade etti.

İstasyonda üretilen bitkilerden elde edilecek tohumları koruma altına alacaklarını kaydeden Çetiner, şöyle devam etti:

"İstasyonumuzda üretmiş olduğumuz çeşitleri sera ortamında da korumaya devam edeceğiz. Bundan sonraki nesillere ata tohumlarını, yerel çeşitlerimizi aktarmak için çalışmalarımız devam edecek. Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen Yerel Tohum Buluşmaları bundan sonra Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleşecek. O çalışmalara da bir altlık oluşturacak bu bitkilerden yine göndermiş olacağız. Enstitümüzde yerel tohumlar devamlı muhafaza edilecek ve gelecek nesillere aktarmış olacağız."

Çetiner, ata tohumlarının verim potansiyelinin kontrol edileceğini ve bazı çeşitlerin ekilen halihazırdaki ticari tohumlardan fazla verim verebileceğini dile getirdi.

Ticari tohumlardan daha fazla verim veren ata tohumlarının tesciline yönelik çalışma da yürüteceklerini vurgulayan Çetiner, "Böylece yerel tohumlarımız da çiftçilerimizin ticari olarak bulabileceği tohumlar olacaktır. Çiftçilerimiz istedikleri takdirde enstitümüzde yerel tohumlarımızı temin edebilecek. Amacımız, ilk önce koruma altına almak daha sonra da çiftçilerimize dağıtımını sağlayarak yerel tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.





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