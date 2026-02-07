Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz oluyor. Toplamda 280 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 11,20 TL hisse fiyatı ile yeni yatırımcılarını arıyor. Üç gün boyunca talep toplayacak firma, halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını taşınmaz satın alımı için kullanacak. İşte, tüm detaylarıyla Ata Turizm halka arz