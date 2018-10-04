Yedi aylık hamile olan Azra Akın, yakın arkadaşı Arzum Onan'ın 'Kadın' adlı sergisine eşi Atakan Koru'yla beraber katıldı. Akın, "Biz cinsiyetini öğrenmek istemiyoruz bebeğimizin ve şu ana kadar bunu başarabildik. Bu bize daha çok heyecan veriyor. Hatta isim dahi düşünmedik. İsim konusuda çok zor bir durum. Birkaç isim düşünüyoruz ama karar veremiyoruz" şeklinde konuştu
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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, oldukça neşeli ve eğlenceli olan Atakan Koru-Azra Akın çifti, kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.
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Güzel bir hamilelik dönemi geçirdiğini belirten Akın, "Her şey çok güzel gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Bebeğimizin tekmeleri hissetmek harika bir duygu, mucize gibi bir şey" dedi.
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Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmemeye çalıştıklarını söyleyen Azra Akın, "Biz cinsiyetini öğrenmek istemiyoruz bebeğimizin ve şu ana kadar bunu başarabildik. Bu bize daha çok heyecan veriyor. Hatta isim dahi düşünmedik. İsim konusuda çok zor bir durum. Birkaç isim düşünüyoruz ama karar veremiyoruz" şeklinde konuştu.
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ESTETİKLİ GÜZELE BAŞARILAR DİLEDİ
2002 yılında dünyanın en güzel mankeni seçilen Azra Akın, son düzenlenen güzellik yarışması birincisi Şevval Şahin hakkındaki 'estekli güzel' tartışmalarının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:
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"Bence sadece dış görünüşe bakılmamalı. Güzellik yarışması sadece onu kapsamıyor. Yarışmada derece alanlar ülkemizi temsil edecekler. Onun için bundan sonraki yarışmalarda onlara başarılar diliyorum"
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