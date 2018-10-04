Azra Akın: Cinsiyetini öğrenmeyeceğiz

Yedi aylık hamile olan Azra Akın, yakın arkadaşı Arzum Onan'ın 'Kadın' adlı sergisine eşi Atakan Koru'yla beraber katıldı. Akın, "Biz cinsiyetini öğrenmek istemiyoruz bebeğimizin ve şu ana kadar bunu başarabildik. Bu bize daha çok heyecan veriyor. Hatta isim dahi düşünmedik. İsim konusuda çok zor bir durum. Birkaç isim düşünüyoruz ama karar veremiyoruz" şeklinde konuştu