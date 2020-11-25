19. dakikada konuk ekip öne geçti. İlyas Yılmazer'in sol kanattan yerden kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan dönerek yeniden kendisine geldi. İlyas'ın bir kez daha ön direğe ortaladığı topa Temel Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada ev sahibi Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Gökhan Karadeniz'in sağ kanattan kullandığı ortada arka direkte topa kafayla vuran Soner Örnek, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-1

63. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Hatayspor kalecisi Akın Alkan boşa çıktı. Topla buluşan Ömer Çetinbaş meşin yuvarlığı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

81. dakikada Atakaş Hatayspor eşitliği sağladı. Sol kanattan Katranis'in yaptığı ortada arka direkte Akintole kafayı vurdu ve meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-2

Ev sahibi Atakaş Hatayspor'da Traore, Quali, Abdurrahman Canlı, Akintole, penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Mirkan Aydın, Boupendza ve Yusuf Abdioğlu ise penaltı atışından faydalanamadı.

Karacabey Belediyespor'da ise Abdullah Aydın, Temel Taşkın, Rasimcan Deüirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk ve Taşkın Kartal penaltı atışlarında topu filelerle buluşturdu.

Karacabey Belediyespor penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Dk. 91 Baha Berk Aygün),Katranis, Soner Örnek (Dk. 46 Sackey),Barbosa (Dk. 69 Akintole),Boupendza, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Quali),Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Riberio (Dk. 69 Traore)

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl (Dk. 46 Sefa Durmuş, Dk.61 Alper Karaman),İlyas Yılmazer, Abdullah Aydın, Taşkın Kartal, Onur Özcan (Dk. 46 Sergen İlhan),Temel Taşkın, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nızam (Dk. 115 Sadık Arda Yılmaztürk),Ömer Çetinbaş

Goller: Dk. 19 Temel Taşkın, Dk. 63 Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor),Dk. 25 Soner Örnek, Dk. 81 Akintole (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Sackey, Dk. 99 Akintole, Dk 115 Baha Berk Aygün, Dk. 118 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor) Dk. 104 Berk Ali Nızam, Dk. 110 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)