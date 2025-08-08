Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE! Resmi Gazete kararları 8 Ağustos 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Atama kararları Resmi Gazete'de! 8 Ağustos Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "8 Ağustos Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, 8 Ağustos 2025 Tarihli ve 32980 Sayılı Resmi Gazete detayları araştırılıyor. İşte 8 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 00:55 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Resmi Gazete'nin 8 Ağustos tarihli sayısı yayımlandı. Bu kapsamda, Resmi Gazete kararları günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        2

        ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek'in ataması yapıldı.

        Sağlık Bakanlığında açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.

        ADLİ TIP KURUMU'NA GÖREVLENDİRMELER

        Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ekinci görevlendirildi.

        3

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/310, 311, 312, 313, 314)

        YÖNETMELİKLER

        –– Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik

        –– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        GENELGE

        –– Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2025/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        4

        TEBLİĞ

        –– Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/127, K: 2025/113 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/208, K: 2025/122 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/56, K: 2025/124 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/92, K: 2025/127 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/44255 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2022/62422 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

