10 Kasım deyince şüphesiz ki, Türk Milletinin aklında Atatürk’ü anmak vardır. 1938 yılından bugüne kadar her 10 Kasım da saat 9’u 5 geçe duyulan siren sesiyle küçükten büyüğe Türkiye hudutları içerisinde 10 dakikalık bir süreçte Atatürk’e saygı duruşu içerisinde ülkeyi büyük bir sessizlik bürür. Bizler 2000’li yıllarda 10 Kasım da böyle bir minnettarlık gösteresi yaparken, gerçekte nelerin yaşandığını Atatürk’ün son anlarını gelin birlikte araştıralım. Gazi Mustafa Kemal’in son anları nasıldı? Neler yaşandı?

10 Kasım 1938;

1938 yılında Gazi Mustafa Kemal’e siroz teşhisi konuldu. Bilindiği üzere siroz hastalığı vücutta karın bölgesinde su birikmesi dolayısıyla şişkinlik yapan bir hastalık olduğundan Atatürk’ün sağlık durumunu bir hayli etkilemekte ve normal yaşantısını aksatmaktadır. Hastalığının ilk zamanları vücudunda kaşıntılar ve derisinde kızarıklıklar olan Atatürk, Dolmabahçe Sarayını kırmızı karınca istilasından dolayı ilaçlatmış ve ardından termal tedavi amaçlı kaplıcaya gitmesiyle buradaki doktoru hastalığının karaciğerinden geldiğini anlamıştır ve bu süreçten sonra ara ara komaya giren Gazi Mustafa Kemal’in vücudundan birkaç kez su alınmıştır. Bu işlem sırasında Gazimizin “ Ancak bir gaz tenekesinden bu kadar su çıkar.” Sözleri doktorların hafızasına kazınmıştır. Nitekim hastalığı tekrarlayan Atatürk için Avrupa ülkelerinden doktorlar dahi gelse de çaresi bulunamamıştır. Kendini tekrarlayan bir hastalığa yakalanmıştır.

10 Kasım sabahı Perşembe günü sabah 9’u 5 geçe Atatürk artık son anlarını yaşamaktadır. Başında doktorları beklemektedir. Bir an gözleri açılan Atatürk başını sağa doğru çeviriyor ve gözleri bir an da kapanırken, doktorları nabzını kontrol ediyor ve başımız sağ olsun diyerek üzücü haberi veriyorlar. Bizlere gözlerini kapayan Atatürk ebediyete gözlerini açıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun… Herkes derin bir keder ve üzüntü içindeyken başyaveri olan Salih Bozok, kendini sessizce bir odaya kapatıp kalbine silahla ateş ederek intihar ediyor. Öyle ki, Salih Bozok oğluna vasiyetinde Atatürk’e olan sevgi ve saygısını şu sözleri ile açıklıyor: “ Bak Muzaffer, Artık koca adam oldun. Atatürk ölüyor. Şunu bil ki eğer Atatürk ölürse bende hayatıma son vereceğim. Sen artık koca adam oldun. Ailenin erkeği sensin. Annen, ablaların sana emanet. Aileye bakarsın. Oku, memleketine faydalı bir adam ol.” Atatürk’ün manevi kızı olan Ülkü Adatepe ise 10 Kasım sabahına dair şunları söylüyor: “ Atatürk’ü her sabah ben uyandırırdım. O sabah, yanına gitmedim ve gitmemi istemediler. Ortamdaki sükuttan her şeyi sezinlemiştim.” Conk bayırında, göğsündeki saati sayesinde düşmanın attığı mermiden kurtularak bizlere Çanakkale zaferini kazandıran Atatürk artık her fani gibi ebediyete uğurlanacaktı.

Türk Milletinin bağrında çiçekler açtıran, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, silah arkadaşları ile bize cennet bir vatan armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar saygı duruşunda bulunsak yetersiz gelecektir. Öyle ki, tarihte sıfırdan yeni bir devlet kurmayı başararak dünya liderleri arasında birinci sırada yer alan Gazi Mustafa Kemal için bazı dünya liderleri, komutanlar şu sözleri söylemiştir.

Atatürk İle İlgili Sözler;

“ Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. Yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.” Ben Gurion (İsrail Başbakanı)

“ Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.” Profesör Marrf

“ Şu anda mağlubiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim. Çok üzgünüm! ... Oldukça mutluydum, umutluydum. Daha düne kadar Çanakkale bizimdir! Diyordum. Çünkü bu savaşı kazanmak için; askeri, parayı, cephaneyi her şeyi hesaplamıştım. Hepsinde çok üstündük. Mutlaka yenecektik. Yalnız bir şeyi hesaba katmamışız… Mustafa Kemal’i… Bağrımda İngiliz gururu olmasa, Türkleri alnından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim.” Winston Churcill (Britanyalı Politikacı)