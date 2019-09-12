Ataşehir'de dehşete düşüren olay

Vahşet olay Ataşehir'de önceki gece meydana geldi. İddiaya göre elinde kepreten ile sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istediği duyuldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. M.E isimli şahsın babası Mehmet Ekmen'i kerpetenle kafasına defalarca vurarak öldürdüğünü belirlendi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken daireye girişi de yasakladı. Ekipler daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken olayla ilgili geniş soruşturma başlattı. Polis cesedin yanında ayrıca bir de testere buldu. Oğlu tarafından vahşice öldürülen Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, M.E polis merkezine götürüldü.

MAHALLELİYE DE SALDIRDI İDDİASI

Olay sonrası vatandaşlar büyük şok yaşadı. Dursun E. isimli bir vatandaş, "Gece saat 23.30 sıralarında olmuş olay... Şüpheli çalışmayan birisi. Günlük sigara parasına bile muhtaç. Her gün de para olmaz tabi bir evde. Babasından para mı istedi neyse, sonra binadakiler polisi arıyor. Evde 4 kişi yaşıyorlardı. Anne, baba, iki de kardeş. Zanlı şu anda içerde. Fedai gibi gitmiş, öyle kaçma falan gibi bir şey olmamış. Burada mahallede etrafa saldırmış biraz" dedi.