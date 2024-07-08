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        Haberler Gündem Güncel Atasözü tehdit sayıldı: 3 ay 22 gün hapis cezası aldı | Son dakika haberleri

        Atasözü tehdit sayıldı: 3 ay 22 gün hapis cezası aldı

        Gazeteci İ.H.H'nin, sosyal medyadaki paylaşımının altına "Zamansız öten horozu keserler" yazan 36 yaşındaki M.Y. İstanbul Anadolu 45'inci Asliye Mahkemesi'nde açılan davada "tehdit" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:00
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        Atasözü paylaştı, hapis cezası aldı
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        İstanbul'da yaşayan gazeteci İ.H.H., sosyal medya paylaşımına "Zamansız öten horozu keserler" atasözünü kullanarak, yorum yazan M.Y. hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada M.Y. hakkında "tehdit" suçundan dava açıldı.

        İstanbul Anadolu 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan 36 yaşındaki sanık M.Y., "Suç konusu paylaşımı ben yaptım ama İ.H.H’yi kastederek yazmadım" dedi.

        CEZADA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

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        Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanığın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum ile İ.H.H.’ye yönelik tehditte bulunduğu ve suçun sabit görüldüğüne hükmetti. Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekilerek, sanık M.Y.’ye önce "tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza takdir indirimiyle 3 ay 22 gün olarak belirlendi. Mahkeme ayrıca sanığın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına ve belirlenen süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde cezanın açıklanmayacağına hükmetti.

        "VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TEHDİT"

        Şikayetçi İ.H.H.’nin avukatı Taha Yasin Caner, müvekkilinin paylaştığı habere "Zamansız öten horozu keserler" yorumu yapıldığını belirterek "Müvekkilimizin esasında normal bir haber paylaştığını görmekteyiz ve bu haberde de aslında hiç kimseye dokunmayacak, hiç kimseyi şahsi veya maddi-manevi şekilde zedelemeyecek bir haber paylaşmış. Ancak bazen vatandaşlarımız bu konuda kendilerini tutamayıp, bu şekilde yorumlar yazabiliyorlar. Bu söz konusu yorum ise aslında bir atasözü, işin en ilginç tarafı bu. ‘Zamansız öten horozu keserler’ diyerek ve müvekkilimizi de etiketlemek suretiyle müvekkilimize matuf bir şekilde bu yorumu yaptılar. Biz bunu müvekkilimize yönelik vücut bütünlüğüne tehdit olarak algıladık ve bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme de ‘Zamansız öten horozu keserler’ atasözünü müvekkile yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi" dedi.

        SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA UYARI

        Avukat Caner, sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımız atasözlerini kullanırken aslında bu atasözlerinin bir tehdit taşıyıp taşımadığına, hakaret içerip içermediğine dikkat etmeliler. 'Atasözüdür, bundan bir zarar gelmez' demek suretiyle kullanıldığı takdirde, bu yargılama sürecinde de gördüğümüz üzere tehditten dolayı ceza alabiliyorlar. Bu da tabii vatandaşlarımız için bir risk barındırıyor. O yüzden vatandaşlarımıza naçizane tavsiyem ‘atasözüdür’ diyerek, umursamayarak bu sözleri kullanmamaları. Daha çok dikkatli, özenli bir şekilde bu atasözlerimizi kullanmalarını kendilerine tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #atasözü
        #tehdit davası
        #hapis cezası
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