Dünyada 44 ülkede, 6.000’den fazla mağazası ve 25.000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren, GrandVısıon şirketinin %100 iştiraki Atasun Optik olarak 2007 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

2017 itibari ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Sakarya, Aydın, Konya, Manisa, Düzce, Hatay, Balıkesir, Afyonkarahisar, Bolu, Van, Tokat, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak, Isparta, Samsun, Edirne, Çorum, Erzurum, Sivas, Malatya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Adıyaman,Şanlıurfa,Giresun ve Kırıkkale'de toplam 46 ilde 218 noktaya ulaştı.

ATASUN ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Atasun Mağazaları hergün mesaiye sabah 10:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar aralıksız olarak devam eder.

ATASUN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Atasun Optik Perakende Ticaret A.Ş. Esentepe Mah. Keskin Kalem Sk. No: 5 P.K. 34394 Şişli İSTANBUL