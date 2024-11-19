Atatürk Evi, ziyarete kapatılacak

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği belirtildi.

Açıklamada, son olarak 2012-2013 yıllarında restore edilen Atatürk Evi'nin, 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatılacağı ifade edildi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından evin yeniden ziyaretçilere açılacağı, kesin açılış tarihi belirlendiğinde kamuoyuna duyuru yapılacağı belirtildi. ZİYARETÇİ SAYISI 460 BİNİ GEÇTİ Bu yıl ziyaretçi sayısının 460 bini geçtiği 3 katlı Atatürk Evi'nin zemin katında "Atatürk ve Çocuk Odası" yer alıyor. REKLAM Üst katlarda sofalarda evin eski teşhir düzenini gösteren maketler sergilenirken, birinci katta "Selanik Odası", "Manastır Odası", ikinci katta "İstanbul Odası" ve "Ankara Odası" olarak isimlendirilen odalarda, Atatürk'ün hayatının geçtiği şehirleri tanıtan ve onun yaşamını anlatan bilgi panoları bulunuyor.