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        Atatürk Evi, ziyarete kapatılacak

        Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olarak bilinen Atatürk Evi'nin, restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 Aralık'tan itibaren ziyarete kapatılacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 21:41 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:41
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        Atatürk Evi, ziyarete kapatılacak
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        Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği belirtildi.

        Açıklamada, son olarak 2012-2013 yıllarında restore edilen Atatürk Evi'nin, 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatılacağı ifade edildi.

        Restorasyonun tamamlanmasının ardından evin yeniden ziyaretçilere açılacağı, kesin açılış tarihi belirlendiğinde kamuoyuna duyuru yapılacağı belirtildi.

        ZİYARETÇİ SAYISI 460 BİNİ GEÇTİ

        Bu yıl ziyaretçi sayısının 460 bini geçtiği 3 katlı Atatürk Evi'nin zemin katında "Atatürk ve Çocuk Odası" yer alıyor.

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        Üst katlarda sofalarda evin eski teşhir düzenini gösteren maketler sergilenirken, birinci katta "Selanik Odası", "Manastır Odası", ikinci katta "İstanbul Odası" ve "Ankara Odası" olarak isimlendirilen odalarda, Atatürk'ün hayatının geçtiği şehirleri tanıtan ve onun yaşamını anlatan bilgi panoları bulunuyor.

        "Ankara Odası"nda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu döneme ait, koltuğa oturmuş biçimde tasarlanan heykeli de yer alıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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