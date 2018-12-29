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Çok sık seyahat ettiği için dünyanın dört bir yanındaki havalimanında koştuğunu söyleyen Prof. Dr. Milan Vodopivec, "19 yaşımdan beri her gün koşuyorum. Havalimanlarındaki boş vakitlerimi de aynı şekilde değerlendiriyorum. Hindistan, Endonezya, Tokyo, Singapur, Bangkok Frankfurt'taki havalimanlarında koştum" dedi.
Slovenya'da Primorska Üniversitesi'nde ders veren Ekonomi Profesörü Milan Vodopivec, THY'nin tarifeli seferiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'tan İstanbul aktarmalı olarak Ljubliyana'ya gitmek üzere saat 12.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.
DHA'nın haberine göre, transit yolcu işlemlerini tamamlayan Prof. Dr. Vodopivec, 6 saat sonraki uçuşunu beklemek üzere pasaport sonrasında bulunan 'CIP Salonu'na geçti. Burada bir müddet dinlenen Vodopivec, 19 yaşından beri düzenli olarak yaptığı günlük sporunu aksatmamak için harekete geçti. Kıyafetlerini değiştirerek spor giysilerini giyen ünlü profesör, ilk olarak yoga yaptı. Ardından salondan çıkan Vodopivec, parkur olarak kullandığı terminalin bir ucundan diğer ucu arasında tempolu bir şekilde koştu. Vodopivec, yaklaşık 1,5 saatte 15 kilometre kat etti.
TERMİNALDEKİ YOLCULAR DİKKATLE İZLEDİ
Elinde pasaportu ve biniş kartı ile spor yapan bir yolcuyu görenler, onun ilk başta uçağına yetişmeye çalıştığını sandı. Ancak bir süre dikkatle izlediklerinde ise yolcunun ne yaptığını anladı.
Bir yanda aprondaki uçakları izleyerek diğer yanda terminaldeki hareketliliğin arasında Yaptığı spora ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulunan Profesör Vodopivec, şunları söyledi:
"Uçağımın kalkmasına 6 saat var. Bunu değerlendirmek istedim. 1 saat yoga yaptım. Şimdi de koşuyorum. Çok sık sehayat ediyorum; Hindistan'dan Endenozya'ya Sri lanka'dan Avrupa'ya kadar. Boş vakitlerimde koşuyorum. Havalimanındaki boş vakitlerimi de aynı şekilde değerlendiriyorum. Üzerinde 'Bahanen ne' yazılı bu tişört'ü de bu yüzden giyiyorum. Kimsenin spor yapmamak için bahanesi olmamalı. Bugüne kadar birçok havalimanında koştum. Bunlar arasında Tokyo, Singapur, Bangkok Frankfurt var. Benim favorim Frankfurt Havalimanı... Çünkü uçuşlarım arasındaki zamanda dışarı çıkıp parkta koşu yapabiliyorum. Havalimanlarındayken koridorlarda koşuyorum. Düzenli olarak her gün bir saat spor yapıyorum. Havalimanlarında bu süre zaman zaman 40 dakikaya düşebiliyor."
Milan Vodopivec, günlük spor aktivitesini tamamladıktan sonra duşunu aldı ve kıyafetlerini bir kez daha değiştirdi. Daha sonra uçağının kapısına giden Vodopivec, THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine uçtu.
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