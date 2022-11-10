Atam izindeyiz

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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözüyle Cumhuriyet'in asır geçse dimdik ayakta kalacağını öngörmüştü.

Aramızdan ayrılmasının üzerinden 84 yıl geçse de, onun en büyük eseri Cumhuriyet gibi ona olan sevgi de eksilmiyor.

Can Baytak, 10 Kasım karikatüründe nesilden nesile aktarılan bu sevgiyi çizdi.

Bugün yeni nesil de nasıl ki Atatürk'ü seviyorsa Atatürk de yeni nesiller için ufuk açıcı şu öğüdü vermişti: "Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."