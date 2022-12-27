AA

Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı dolayısıyla Anıtkabiri ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen Vali Şahin ve beraberindeki il yöneticileri, başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Vali Şahin başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR" Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti: "Büyük Atatürk, tarih sayfasından silinmek istenen bir millete, yeni bir destan yazdırmak üzere, Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelişinizin yıl dönümünde Başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Ankara'ya teşrifleriniz, milletimizin kaderinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Türk ordusunun kurulup hazırlanması aşamalarına ev sahipliği yapan Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi haline gelerek o günlerden itibaren başkentlik görevini de fiilen üstlenmiştir.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ 103 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi olarak Dikmen sırtlarına ayak bastığınızda sizi karşılamaya gelen Ankaralılar, o gün yüreklerinde hangi umut, güven ve coşkuyu taşıyorlarsa, bizler de bugün aynı güven ve gururla geleceğe umutla yürümekteyiz. Ankara'nın bu lider vasfını daha da ilerilere taşımak gayesiyle, ilimizin ve ülkemizin aydınlık geleceği, halkımızın mutluluk ve refahı için el birliği içerisinde, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

ÖĞRENCİLER BAYRAKLARLA 81 İLİ TEMSİL ETTİ Ankara'daki çeşitli okullardan öğrencilerin de katıldığı törende, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 81 öğrencisi, üzerlerinde kırmızı beyaz forma ve ellerinde Türk bayraklarıyla 81 ili temsil etti.