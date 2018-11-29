Fransız Le Monde gazetesi ile National Geographic'in birlikte yayınladığı 'Histoire & Civilisations' dergisi Aralık sayısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kapsamlı biçimde yer verdi. Kapağına Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını taşıyan dergi, dosya konusuna tam 22 sayfa ayırdı.
İMPARATORLUĞUN KÜLLERİNDEN CUMHURİYET'E
Dergi, 1908'de ilan edilen II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'e kadar geçen süreçteki tarihsel gelişmeleri, çöken bir imparatorluğun küllerinden ortaya çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti'ni okurlarına aktardı. Dergi, Atatürk'ün askeri başarılarının yanı sıra gerçekleştirdiği devrimlerin önemini de okurlarına ayrıntılı biçimde vurguladı. Dergi, Fransa'nın yanı sıra Belçika'da da satışa sunuluyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ