"Atatürk'ün Kahvecisi" 4 kuşaktır hizmet veriyor
Cumhuriyet döneminin ilk kuru kahvecilerinden Başkent Ankara'daki Gül Kahve, 4 kuşaktır hizmet veriyor.
Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Caddesinde faaliyet gösteren işletme, 100 yıldır ticari faaliyette bulunmasının yanı sıra kahve kültürünün ayakta kalmasına da katkı sağlıyor.
Cumhuriyet döneminin ilk kuru kahvecilerinden Başkent Ankara'daki Gül Kahve, 4 kuşaktır hizmet veriyor.
Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Caddesinde faaliyet gösteren işletme, 100 yıldır ticari faaliyette bulunmasının yanı sıra kahve kültürünün ayakta kalmasına da katkı sağlıyor.
Gül Kahvenin 4'üncü kuşak işletmeciliğini ise 72 yaşındaki Ahmet Hamdi İncegül yapıyor.