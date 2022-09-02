Ateş ile Yangın filmi ekranda!

Bruce Willis hayranlarını ekrana kilitleyecek aksiyon dolu Ateş ile Yangın filmi beyazperdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Gösterime girdiği andan itibaren seyircisinden tam not alan Ateş ile Yangın filmi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Ateş ile Yangın (Fire with Fire) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Aksiyon ve gerilim dolu Ateş ile Yangın nerede, ne zaman çekildi? İşte filme dair tüm merak edilenler haberimizde…
ATEŞ İLE YANGIN (FIRE WITH FIRE) FİLMİ KONUSU NE?
Vizyonda kaldığı süre boyunca ilgiyle izlenilen Ateş ile Yangın filminin konusu ise oldukça dikkat çekici. Filmde bir dükkanda vahşice bir cinayet işlenir ve dükkan sahibiyle oğlu öldürülür. İtfaiyeci Jeremy Coleman ise bütün olan bitene şahit olmuştur ve bundan dolayı kaçmaya başlar.
Cinayetin işlenmesine neden olan suç baronu Hagan'ın aleyhinde tanıklık yapması istendiğinde, emniyet tarafından koruma programına alınır. Artık suç lideri Hagan'a karşı tanıklık edecektir. Jeremy, çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur. Fakat çok geçmeden kimliği ifşa olur. Şimdi hayatını ve sevdiklerini korumak için çok daha fazla riski göze alacaktır. Yeni kimliği ona pek çok sorun yaratacaktır. Bu arada genç adam, gözetmeni Talia Durham'a aşık olmaktan da kendini alamaz.
ATEŞ İLE YANGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
2012 yılında Fire with Fire orijinal adıyla vizyona giren filmin oyuncuları oldukça dikkat çekici. Başrollerinde Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda itfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olmasıyla başlarına gelen olaylar işleniyor. Filmin oyuncuları ise şu şekilde;
- Josh Duhamel
- Bruce Willis
- Rosario Dawson
- Vincent D'Onofrio
- 50 Cent
ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2012 yılında çekilen Ateş ile Yangın filmi, ABD'de çekimleri gerçekleşti ve yine orada 31 Ağustos 2012'de vizyona girdi.
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