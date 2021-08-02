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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
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Atıcılıkta elemeleri geçemedik

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli atıcılar Ömer Akgün ve Özgür Varlık, elemeleri geçemedi

Atıcılıkta elemeleri geçemedik

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemeleri geçemedi.

Asaka Atış Alanı'nda yapılan elemelerin ilk ayağında 281 puan toplayan milli atıcı, ikinci ayak atışlarında 274 puan alabildi.

Bu derecesiyle ilk 6'ya giremeyeceği kesinleşen Özgür Varlık, Tokyo 2020'ye veda etti.

ÖMER AKGÜN ELEMELERİ GEÇEMEDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli atıcı Ömer Akgün, 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisinde elemelerini geçemedi.

Asaka Atış Alanı'nda yapılan elemelerde 147 puan toplayan Ömer, finale kalamadı ve olimpiyat mücadelesini tamamladı.

Ömer Akgün, atıcılıkta 10 metre havalı tüfek kategorisinde Tokyo 2020'de 4. olmuştu.

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