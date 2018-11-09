Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, 10 Kasım'daki bu maça Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak çıkacak! Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği güne özel bir forma yaptıran yeşil-beyazlılar formanın kol kısmına Atatürk'ün fotoğrafını ve imzasını eklettirdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan kulüp, "10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde kendi sahamızda oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasında, formamızın sol kolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini ve imzasını taşıyacağız. Unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atatürk imzalı forma kulübün sosyal medya hesaplarında da yayınladı.

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