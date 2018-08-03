Atlas - UNAM (Pumas) düellosu

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Atlas, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü UNAM (Pumas) takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:00. Atlas 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken UNAM (Pumas) 6 puanda ve 1. sırada. Atlas, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. UNAM (Pumas), son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 220. İddaa'da Atlas kazanır 2.20, berabere biter 3.00, UNAM (Pumas) kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Atlas son haftadaki Pachuca müsabasında 1-1 berabere kaldı.

UNAM (Pumas), Queretaro karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Atlas, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

UNAM (Pumas) ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. UNAM (Pumas), 2 gol atarken 0 gol yedi.

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