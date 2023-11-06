Galatasaray'ın Bayern Münih maçı 11'i netleşiyor
Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Bayern Münih maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, rotasını çarşamba günü oynayacağı Bayern Münih maçına çevirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 4 puan toplayan ve grubunda 2'nci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Alman devinden puan veya puanlar almak için sahaya çıkacak.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Alman ekibine karşı sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
Stoper ikilisi ise Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den oluşacak.
Savunmanın sağında Sacha Boey yer alırken, sol tarafta ise Angelino - Kazımcan ikilisinden biri forma giyecek.
Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'nın partnerinin Kaan Ayhan olması bekleniyor.
Kanatlarda Wilfried Zaha ile birlikte Tete veya Ziyech forma giyecek.
Forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.