Eski ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 4 saat ifade verdi: "Milyarlarca dolar daha varlıklıyım"

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"MİLYARLARCA DOLAR DAHA VARLIKLIYIM" Trump, "Ben mali tablolardaki beyanlardan milyarlarca dolar daha varlıklıyım. Burada yaşanan yolsuzluğun tam tersi. Burada muhtemelen siyasi nedenlerle beni yaralamaya çalışıyorsunuz." şeklinde konuşarak davayı ve New York Başsavcısı Letitia James'i eleştirdi.

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Trump, bankalardan aldıkları kredileri sorunsuz bir şekilde geri ödediklerine işaret ederek, "Bankalar benimle çalışmaktan çok para kazandı, benden çok hoşlandılar, benimle bir problemleri olsaydı, dünyanın en iyi avukatlarına sahipler, beni dava ederlerdi." dedi.