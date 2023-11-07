Eski ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 4 saat ifade verdi: "Milyarlarca dolar daha varlıklıyım"
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" gerekçesiyle devam eden davanın duruşmasında yaklaşık 4 saat ifade verdi. Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu dile getiren Trump, milyarlarca dolar daha varlıklı olduğunu söyledi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" suçlamasıyla ilgili New York'ta devam eden davanın duruşmasında yaklaşık 4 saat ifade verdi.
Trump, 250 milyon dolarlık "dolandırıcılık" davasının temelinde mali tabloların değersiz olduğunu ve davanın siyasi bir "cadı avı" olduğunu iddia etti.
Yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump, "Bütün gün burada oturuyoruz; bu seçime müdahaledir çünkü beni bu adliyede tutmak istiyorsunuz" dedi.
"MİLYARLARCA DOLAR DAHA VARLIKLIYIM"
Trump, "Ben mali tablolardaki beyanlardan milyarlarca dolar daha varlıklıyım. Burada yaşanan yolsuzluğun tam tersi. Burada muhtemelen siyasi nedenlerle beni yaralamaya çalışıyorsunuz." şeklinde konuşarak davayı ve New York Başsavcısı Letitia James'i eleştirdi.
Trump, bankalardan aldıkları kredileri sorunsuz bir şekilde geri ödediklerine işaret ederek, "Bankalar benimle çalışmaktan çok para kazandı, benden çok hoşlandılar, benimle bir problemleri olsaydı, dünyanın en iyi avukatlarına sahipler, beni dava ederlerdi." dedi.
"AMERİKA İÇİN ÜZÜCÜ BİR GÜN"
Yaklaşık 4 saat süren ifadesinin ardından mahkemeden ayrılan Trump, çıkışta yaptığı açıklamada duruşmanın kendisi için "çok iyi geçtiğini", ancak "Amerika için çok üzücü bir gün olduğunu" ifade etti.
Davanın bir "aldatmaca" olması nedeniyle mahkemeye geldiğini belirten Trump, verdiği ifadenin "çok kesin" olduğunu vurguladı.
"MÜLKÜN DEĞERİ 50-100 KAT FAZLA"
Davaya konu olan Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi hakkında konuşan Trump, mülkün değerinin mahkemede dile getirilen 18 milyon dolardan "50-100 kat" daha fazla olduğunu dile getirdi.
KIZI IVANKA DA İFADE VERECEK
Söz konusu davayla ilgili Trump'ın ailesinden kızı Ivanka Trump'ın çarşamba günü ifade vermesi bekleniyor. Trump'ın çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, geçen hafta ifade vermişti.
Geçen hafta ayrıca, Trump'ın kızı Ivanka'nın söz konusu 250 milyon dolarlık hukuki davada ifade vermemek için Yargıç Arthur Engoron'un talimatını temyize götürdüğü belirtilmişti. Söz konusu temyiz bildiriminin, çarşamba günü mahkemeye çıkması planlanan Ivanka Trump'ın durumunu nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor.
ARALIK ORTASINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR
2 Ekim'de başlayan ve aralık ortasına kadar sürmesi beklenen söz konusu yargılama sonucunda Yargıç Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.
Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması nedeniyle yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.
Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı Trump'ın, bu davanın duruşmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen defalarca katılması "sürpriz bir gelişme" olarak medyanın yoğun ilgisine neden olmuştu.
TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI
New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.
"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.
Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.
Trump'ın avukatları da Engoron'un Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu hakkındaki kararına yönelik New York temyiz mahkemesine başvurmuştu.
Başvuruda, Yargıç Engöron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullandığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.