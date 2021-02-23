Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atletico Madrid Chelsea maçı saat 23:00'de başlayacak...
ATL. MADRID CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Atletico Madrid : Oblak; Hermoso, Savic, Felipe; Llorente, Koke, Saul, Correa, Lemar; Joao Felix, Luis Suarez
Chelsea: Mendy; Rudiger, Christensen, Azpi; Alonso, Kovacic, Jorginho, Odoi; Mount, Werner, Giroud
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