Geçen sezon La Liga'da 37 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 16 kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yapmayı başardı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken Enes için sezon başında birçok teklif olmasına rağmen Getafe milli oyuncuyu satmak istemedi.