Atletico Paranaense - Gremio Alegrense düellosu

Brezilya Serie A maçında Atletico Paranaense ile Gremio Alegrense, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. 18 puanlı Atletico Paranaense 18. sırada bulunuyor, Gremio Alegrense 37 puana sahip ve 4. sırada. Atletico Paranaense, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gremio Alegrense, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 465 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Paranaense galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Gremio Alegrense galibiyet oranı 3.30. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Atletico Paranaense son haftadaki Gremio Alegrense müsabasında 2-3 yenildi.

Gremio Alegrense ise Atletico Paranaense karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Atletico Paranaense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Atletico Paranaense, kendi sahasında 18 gol attı, 9 gol yedi.

Gremio Alegrense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gremio Alegrense, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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