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        Haberler Gündem SON DAKİKA: UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!

        UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 kilometre olan e-skuter hız sınırı 12.5 kilometre olarak aşağı çekildi. Uygulama hayata geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:01
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        Skuter hız sınırında önemli karar!
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti.

        UKOME, TEKLİFİ KABUL ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.

        İŞTE O 5 İLÇEDE HIZ SINIRI DÜŞTÜ

        Artık skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.

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        #UKOME
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