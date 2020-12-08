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HaberlerGündem3. SayfaATM'LERİ PARÇALADI! Son dakika... ATM'lere çekiçli saldırı! - Haberler
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ATM'lere çekiçli saldırı!

İstanbul Beykoz'da, bir kişinin elindeki çekiçle yol üzerindeki ATM'lere saldırarak zarar verme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Zanlının 5 ATM'ye zarar verdiği öğrenildi

ATM'LERİ PARÇALADI! Son dakika... ATM'lere çekiçli saldırı! - Haberler
ATM'leri çekiçle parçaladı!
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DHA

İstanbul Beykoz'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, eline aldığı çekiçle yol üzerindeki 5 ATM'ye vurarak zarar verdi. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ATM'LERİ BU HALDE GÖRDÜK"

DHA'da yer alan habere göre para çekmeye gelen bir kişi, "Yukarıda spor merkezinde çalışıyoruz. Geldik para çekelim dedik ATM'leri bu halde gördük.

Akli dengesi yerinde değil adamın galiba. Duyduğuma göre polis almış kendisini. Para çekeceğiz mağdur kaldık" dedi.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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