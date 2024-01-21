Attila Szalai transfer oluyor!

Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro'ya Hoffenheim'a katılan 26 yaşındaki Macar stoper istediği formu yakalayamamıştı.

2 Şurada Paylaş!









Alman ekibinde sadece 4 lig maçında oyuna sonradan dahil olan Attila Szalai forma giyebilmek için ayrılma kararı alırken, yine Bundesliga ekibi Freiburg ile 6 aylık kiralık olarak anlaştı.