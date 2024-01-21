Attila Szalai transfer oluyor!
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Attila Szalai ayrılıyor. Freiburg ile 6 aylık kiralık olarak anlaştı... İşte detaylar
Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro'ya Hoffenheim'a katılan 26 yaşındaki Macar stoper istediği formu yakalayamamıştı.
Alman ekibinde sadece 4 lig maçında oyuna sonradan dahil olan Attila Szalai forma giyebilmek için ayrılma kararı alırken, yine Bundesliga ekibi Freiburg ile 6 aylık kiralık olarak anlaştı.
Yıldız oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmazken, transferin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Attila Szalai bu sezon Hoffenheim ile 5 maçta 334 dakika forma süresi bulabildi.