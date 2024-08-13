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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF bütünleme telafi sınavı harf sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme/telafi sonuçları sorgula

        AUZEF bütünleme telafi sınavı harf sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme/telafi sonuçları sorgula

        İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme/telafi sınavı harf sonuçları açıklandı. Gelen duyuruda harf notlarının aksis ekranından sorgulanabileceği duyuruldu. İşte AUZEF bütünleme telafi sınavı harf sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:19
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        AUZEF bütünleme telafi sınavı harf sonuçları belli oldu. Sonuçlar aksis.istanbul.edu.tr sitesinde yer alıyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak sonucunu görüntüleyebilir.

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        AUZEF BÜTÜNLEME TELAFI SINAVI HARF SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Değerli Öğrencilerimiz,

        2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı harf notları açıklanmıştır.

        Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

        AUZEF bütünleme sınavı 3 - 4 Ağustoa günlerinde gerçekleşti. Sonuçlar ise 9 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçlar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden görüntüleniyor.

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

        AUZEF bütünleme sınavı 3 - 4 Ağustoa günlerinde gerçekleşti. Sonuçlar ise 9 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçlar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden görüntüleniyor.

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