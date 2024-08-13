AUZEF bütünleme telafi sınavı harf sonuçları açıklandı! İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme/telafi sonuçları sorgula
İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme/telafi sınavı harf sonuçları açıklandı. Gelen duyuruda harf notlarının aksis ekranından sorgulanabileceği duyuruldu. İşte AUZEF bütünleme telafi sınavı harf sonuçları sorgulama ekranı
AUZEF bütünleme telafi sınavı harf sonuçları belli oldu. Sonuçlar aksis.istanbul.edu.tr sitesinde yer alıyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak sonucunu görüntüleyebilir.
AUZEF BÜTÜNLEME TELAFI SINAVI HARF SONUÇLARI AÇIKLANDI
Değerli Öğrencilerimiz,
2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı harf notları açıklanmıştır.
Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
AUZEF bütünleme sınavı 3 - 4 Ağustoa günlerinde gerçekleşti. Sonuçlar ise 9 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçlar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden görüntüleniyor.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
AUZEF bütünleme sınavı 3 - 4 Ağustoa günlerinde gerçekleşti. Sonuçlar ise 9 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçlar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden görüntüleniyor.