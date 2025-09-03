Habertürk
        AUZEF güz dönemi kayıt yenileme tarihi: AUZEF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

        AUZEF güz dönemi kayıt yenileme tarihi: AUZEF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

        AUZEF kayıt yenileme ekranı 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Eylül'de başladı ve 21 Eylül'de sona erecek. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

        Giriş: 03.09.2025 - 12:34 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:35
        AUZEF güz dönemi kayıt yenileme tarihi belli oldu. Kayıt yenileme işlemi http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak. İşte AUZEF kayıt yenileme işlemleri

        AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

        2547 sayılı kanunun 44/c maddesine göre,

        Açıköğretim Öğrencileri İçin;

        Üst üste dört (4) dönem katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle YÖK'ün 2547 sayılı kanununun 44/C maddesi kapsamında öğrencilerin ilişikleri kesilir.

        Uzaktan Öğretim İçin;

        Üst üste sekiz (8) dönem katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle YÖK'ün 2547 sayılı kanununun 44/C maddesi kapsamında yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

        Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 01 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

        • 01 - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra ders seçimi işlemleri 22 - 29 Eylül 2025 tarihleri arasında fakültemiz tarafından kısa sürede gerçekleştirilecektir.
        • Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacaktır.
        • ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statünüz dersleriniz seçildikten ‘ sonra ’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecektir. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİS-Öğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
        • Ders ekle-sil işlemleri 30 Eylül - 05 Ekim 2025 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacaktır. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
        • Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derslerini almak isteyen öğrencilerimiz DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen işlem adımlarına göre yapabilmektedir. DD ve DC derslerini alan öğrenciler dönem içerisinde bu dersten sorumludur. Dönem sonunda bu derslerden alınacak olan en son harf notu geçerli olacaktır. DD ve DC derslerin seçimi yapılırken bu derslere ait harf notunun düşebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
        • Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 30 Eylül - 05 Ekim 2025 tarihleri arasında kendileri seçecektir. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır. *** Üstten ders seçimi öğrenci tarafından yapılacaktır ve sorumluluğu öğrenciye aittir.
        AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

        Kayıt Yenileme İşlemleri: 01 Eylül 2025 - 21 Eylül 2025

        Ders Ekle-Sil Tarihleri: 30 Eylül - 05 Ekim 2025

        Üstten Ders Alma Tarihleri: 30 Eylül - 05 Ekim 2025

        İ.Ü. AKSİS Otomasyon Sistemi: http://aksis.istanbul.edu.tr/

        AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

