AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF final sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala gözler, AUZEF sınav giriş belgesine çevrildi. AUZEF sınav yerleri giriş belgesine AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF final sınavları ne zaman? İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AUZEF güz dönemi final sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava girecek öğrenciler tarafından merakla beklenen AUZEF giriş belgesi yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayımlanması, "2024 AUZEF final sınavları ne zaman?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final tarihleri...
AUZEF GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.
AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.