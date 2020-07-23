AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim okuyan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 10-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen final sınavlarının sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır. Sonuçlar https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden veya haber sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AUZEF FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları için sistemimiz, 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında erişiminize açık olacaktır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebileceksiniz.

Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavlarında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplanacaktır.