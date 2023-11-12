AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Güz dönemi ara sınavları için çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, 11-12 Kasım tarihleri arasında AUZEF sınavlarına katılım gösterecek. 11 Kasım tarihinde sınava katılan öğrenciler AUZEF sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

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AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 03-04 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.