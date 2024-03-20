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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da alev alan taksi ile çarptığı otomobil yandı - Güncel haberler

        Avcılar'da alev alan taksi ile çarptığı otomobil yandı

        Avcılar'da seyir halindeyken alev alan taksi ile çarptığı park halindeki otomobil yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 21:22
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        Alev alan taksi ile çarptığı otomobil yandı
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        Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak'ta T.Y. idaresindeki taksiden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

        Sürücü durdurduğu araçtan indi. Bu sırada alevler yükselmeye başlayan taksi, hareket edip park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler iki otomobili de sardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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