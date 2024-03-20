Avcılar'da alev alan taksi ile çarptığı otomobil yandı
Avcılar'da seyir halindeyken alev alan taksi ile çarptığı park halindeki otomobil yandı
Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak'ta T.Y. idaresindeki taksiden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü durdurduğu araçtan indi. Bu sırada alevler yükselmeye başlayan taksi, hareket edip park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler iki otomobili de sardı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.