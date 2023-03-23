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Avcılar sahilinde cips tartışması; otomobil ile ezilerek öldürüldü

İstanbul Avcılar'da cips nedeniyle çıkan tartışmada, arabada bulunan 3 kişi, İsrafil Ozan Alkşi'yi ezerek öldürdü. MOBESE kameralarından yapılan incelemede 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Avcılar sahilinde cips tartışması; otomobil ile ezilerek öldürüldü
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DHA

Avcılar Sahili'nde cips konusunda çıkan tartışmada, 3 kişi otomobil ile bir genci ezerek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkiinde önceki gece meydana geldi. İddiaya göre; İsrafil Ozan Alkaşi ile cips istediği otomobildeki Abdülkadir A., Ferhat A. ve Necat S. arasında cips konusunda tartışma çıktı.

Tartışmada Abdülkadir A. yönetimindeki 34 PF 7357 plakalı otomobille İsrafil Ozan Alkaşi'yi ezerek hızla uzaklaştı.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len İsrafil Ozan Alkaşi / DHA
Öldürülen İsrafil Ozan Alkaşi / DHA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamera kayıtları ve görgü tanıklarından elde ettiği bilgiler doğrultusunda, önce aracın plakasını ardından sürücü ve diğer koltuklarda oturanları tespit etti.

Şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Alkaşi'yi ezerken görüldü.

Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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