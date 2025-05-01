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        Haberler Gündem Avcılar’da bulunan bir kız yurdunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

        Avcılar’da bulunana bir kız yurdunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

        Avcılar'da üniversite öğrencisi kız öğrencilerin kaldığı yurtta elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kız öğrenciye ambulansta müdahale edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:26
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        Avcılar'da kız yurdunda yangın
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        Avcılar'daki yangın bugün saat 16.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Seyhun Sokak’ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 4 katlı kız yurdunda meydana geldi.

        Binanın bodrum katındaki elektrik tesisatında başlayan yangın nedeniyle, bina içerisine duman yayıldı. Dumanı gören öğrenciler binayı boşaltırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek bina içerisindeki dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen bir öğrenci ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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