Bursa'nın Karacabey ilçesinde saçmayla vurulan filamingo, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kurtarıldı. Karacabey Boğazı'nda ölmek üzereyken bulunan filamingo, tedavi edildi ancak artık artık uçamayacak.

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULDU

Haftasonu kuş gözlemi yapmak için doğaya çıkan Bursalı yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey Boğazı'nda deniz kıyısına geldiği sırada uçamayan bir flamingoyu çırpınırken fark etti. İHA'nın haberine göre, kanadının kırık olduğunu ve hayvanın bitkin düştüğünü fark eden Tüydeş, kuşu yakalamaya çalışsa da dalgalardan dolayı başaramadı. İkinci seferde bitkin düşen kuşu dalgalardan kurtaran Tüydeş, kanadındaki yarayı görünce zaman kaybetmeden hayvanı veterinere götürdü. Ancak gece geç saatlerde kanadındaki bandajı sökülen flamingonun kanadı tekrar kanamaya başlayınca bu kez doktor olan bir arkadaşından yardım istedi. Gece geç saatte filamingonun kanayan yarasına pansuman yapılarak yeniden bandajlandı.

'HERKES SEFERBER OLDU'

Çevresindeki herkesi seferber ettiğini belirten Alper Tüydeş ‘’İnsanlardan bunun için yardım istediğimde herkes seferber oldu. Gecenin bir yarısı ilaçlarını aldığım eczane, yemeği için karışım hazırlayan lokanta. Ve bu sayede bir kuşu ölümden kurtardık çok şükür. Avcıların vurduğunu düşünüyoruz. Denizde uzun süre dalgalarla boğuşmuş. Elime aldığımda ayakta duracak hali yoktu.Tedavisini yapıp kanamasını durduktan sonra besin takviyesi de yapınca zavallı kendine geldi. Şimdi gayet keyfi yerinde. Lokantadan her akşam aldığım karışımla beslenmesini de sağlıyorum. En kısa sürede ona hayatını sürdürebileceği yeni bir yaşam alanı temin etmek istiyorum’’ dedi.

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