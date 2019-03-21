Avlu 35. son bölümü seyiricisi ile buluştu. Her bölümü izleyenlerin beğenisini kazanan Avlu'nun son bölümünde, Zerrin görevden alınmamak için Özlem'i harcıyor. Öte yandan psikolog ile konuşması ne kadar karanlık bir geçmişinin olduğunu gösteriyor. Mert, annesi Kudret ile yeni bir planın içine giriyor.

AVLU 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 35. son bölümünün ardından Avlu 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

AVLU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deniz'in dönüşü avluda kopmak üzere olan kıyametin önüne geçmiştir. Bu aynı zamanda Kudret'in geçici zafer sarhoşluğunun da sonudur. Azra, dışarıda canı pahasına hedeflerinin peşinden koşarken içeride de Deniz bir şeyler planlamaktadır. Bu sırada tüm gözler Zerrin'in gizemli karanlığına yönelmiştir.