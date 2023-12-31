1 Ocak AVM'ler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri
Yılbaşı sonrasında tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen kişiler 1 Ocak AVM çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak Pazartesi günü pek çok işletme tatil yapacak. Bu kapsamda her sene olduğu gibi bu yıl da alışveriş merkezlerinde çalışma saatlerinde değişiklik gösterecek. İşte detaylar...
Yılbaşı tatilinde nerelerin açık olacağına ilişkin araştırmalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Yılbaşı tatili ile 1 Ocak'ta alışveriş yapmayı planlayan kişiler "1 Ocak AVM'ler açık mı, yılbaşında alışveriş merkezleri kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
YILBAŞINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILACAK?
Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 - 22:00 çalışma saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.
1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
Tüm AVM'ler 1 Ocak'ta normal çalışma mesaisini uygulayacaktır.