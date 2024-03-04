AVM Ciro Endeksi 2023'te yüzde 99,6 arttı

AVM Ciro Endeksi, perakende sektörünün salgın etkisinden kurtulmasıyla 2023'te yüzde 99,6 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Ciro Endeksi'nin 2023 sonuçları açıklandı.

Verilere göre, alışveriş merkezi metrekare cirosu 2023'te bir önceki yıla göre nominal değerde (enflasyondan ayrıştırılmamış) yüzde 99,6 artış gösterdi. 2010 yılı bazına göre endeks 2023'te 1890 puana ulaştı.

Metrekare verimliliği bakımından veriler incelendiğinde, İstanbul'a gelen yabancı turistlerin etkisiyle İstanbul AVM'lerinin verimlilik endeksi 2030 olurken, Anadolu AVM'lerinde bu rakam 1772 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde metrekare başına toplam ciro 89 bin 432 liraya yükselirken, İstanbul AVM'lerinde bu rakam yüzde 85,6 artışla 110,6 bin lira, Anadolu AVM'lerinde yüzde 115,3 artışla 75,3 bin liraya çıktı.

Geçen yıl metrekare başına düşen ziyaretçi endeksi, toparlanmanın etkisiyle 98'e ulaştı. Uzmanlar, AVM cirolarında görülen hızlı yükselişe rağmen ziyaretçi sayısının baz alınan 2010 seviyesine göre düşük kalmasını, söz konusu dönemde daha alışveriş odaklı müşterilerin AVM'leri ziyaret etmesi olarak bildirdi.

Geçen yıl kategoriler bazında endeks incelendiğinde, en fazla artış yüzde 114 ile teknoloji kategorisinde görüldü.

Yiyecek içecek kategorisinde artış yüzde 98, giyim kategorisinde yüzde 92, hipermarket kategorisinde yüzde 91 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 90 olarak belirlendi.