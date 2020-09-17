Avokado tüketmenin bin bir yolu var. Bunlardan bir tanesi avokadolu dip sos hazırlamak. Tarif öylesine basit ve pratik ki. Her ürünün ayrı bir görevi var. Taze sıkılmış limon suyu avokadoların kararmasını önlüyor. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve taze soğan tat veriyor. Süzme yoğurt kıvamını bağlıyor, bir tık rengini açıyor.

Avokadolu Dip Sos İçin Gereken Malzemeler:

2 adet büyük boy olgun avokado

2 dal taze soğan

2 tatlı kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

Avokadolu Dip Sos Yapılışı:

Öncelikle temizlenip kuruyan taze soğanları ince ince doğrayın.

Ardından olgun olan avokadolarınızı iki eşit parçaya ayırın.

Avokadonun yumuşak kısımlarını, bir kaşık yardımıyla salata kasenize alın.

Kalan kabuk kısmını kullanmamak üzere çöpe atın.

Daha sonra püre haline getirdiğiniz avokadolarının içine taze sıkılmış limon suyu, zeytin yağı, süzme yoğurt, doğranmış taze soğan, taze çekilmiş tane karabiber ve ince çekilmiş deniz tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri, karıştırarak sos haline getirin.

Sosunuz hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Olgunlaşan avokadoyu daha fazla bekletmemeye özen gösterin aksi takdirde yenilebilir halde içi krem rengi olan avokado meyvesi siyahlaşacak ve çürümeye başlayacaktır.

Hazırladığınız dip sosu, kapağı kapalı cam bir kavanozda buzdolabında bekletebilirsiniz.

İnce ince doğranmış taze soğan yerine, taze sarımsak ya da ezilmiş ve püre haline getirilmiş 2 diş sarımsak kullanmayı tercih edebilirsiniz.