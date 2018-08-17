Avranches - Pau maçı ne zaman?

Avranches ve Pau, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Avranches, son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Pau, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 190. İddaa'da Avranches kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Pau kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Avranches son hafta oynanan Lyon-Duchere maçında 3-3 berabere kaldı.

Pau ise Beziers karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Avranches, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Pau, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Pau, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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