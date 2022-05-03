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Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprü ve otoyollar vatandaşların gündeminde yer alıyor. En çok kullanılan ücretli otoyollardan biri olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Araç sahipleri "Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

  • 01
    Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Ramazan Bayramında Avrasya tüneli ücretli mi ücretsiz mi?

    Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi? soruları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nda iki yakayı bağlayan bu tüneli kullanmak isteyen vatandaşlar 2022 Avrasya Tüneli geçiş ücretini merak ediyor. Bayramlarda bazı köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz oluyor, Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tünelinden geçişin ücretsiz olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler...
  • 02
    Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Ramazan Bayramında Avrasya tüneli ücretli mi ücretsiz mi?

    BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da Ramazan Bayramı sebebiyle toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verirken trafik yoğunluğu yaşanıyor.Trafikten kaçmak isteyen çoğu vatandaş ulaşım için Avrasya Tünelini tercih ediyor.
  • 03
    Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Ramazan Bayramında Avrasya tüneli ücretli mi ücretsiz mi?

    Resmi Gazete tarafından yayımlanan karar ile Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler belli olmuştu. 'Yap-işlet-devret' modeli hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler bayramda ücretsiz olacak.

    Avrasya Tüneli 'Yap-işlet-devret' sisteminde yapıldığı için Ramazan Bayramı'nda da geçişler ücretli olacak.
  • 04
    Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Ramazan Bayramında Avrasya tüneli ücretli mi ücretsiz mi?

    AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

    Avrasya Tüneli tek yön geçiş gündüz tarifesi ücretleri 1 Ocak 2022 itibariyle otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlenmiştir.

    Avrasya Tüneli gece tarifesi ise %50 indirimle otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için 39,75 TL olarak uygulanmaktadır.
  • 05
    Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Ramazan Bayramında Avrasya tüneli ücretli mi ücretsiz mi?

    2022 AVRASYA TÜNELİ MOTOR ÜCRETİ 

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Avrasya Tüneli’nden bundan böyle motositketlerin geçişine izin verileceğini duyurdu.

    Avrasya Tüneli motor geçiş ücretine yönelik açıklamada, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” ifadeleri kullanıldı.
  • 06
    Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Ramazan Bayramında Avrasya tüneli ücretli mi ücretsiz mi?

    2022 BAYRAMDA ÜCRETLİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

    Avrasya Tüneli

    Kuzey Marmara Otoyolu

    Osmangazi Köprüsü

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

    Ankara - Niğde Otoyolu

    Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

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