Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi? soruları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nda iki yakayı bağlayan bu tüneli kullanmak isteyen vatandaşlar 2022 Avrasya Tüneli geçiş ücretini merak ediyor. Bayramlarda bazı köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz oluyor, Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tünelinden geçişin ücretsiz olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler...