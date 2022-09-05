Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 azalarak 409,3 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3 değer kaybederek 12.669 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87düşüşle 7.218 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 azalışla 7.773 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 6.040 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,29 gerileyerek 21.427 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,1 artışla günü 0,9954'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 0,9902'den işlem görüyor.

Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından pay piyasalarının yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını söyledi.

Alman hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası hane halkını ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65 milyar avroluk üçüncü yardım paketi hazırladığını anımsatan analistler, bölgede diğer ülkelerin de artan enerji maliyetlerine karşılık bazı destekleyici adımlar atmaya hazırlandığını ancak rekor seviyelerde bulunan enflasyonun ana problemlerden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlü şekilde fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Bugün yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini kaydeden analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.