Alex de Souza Antalyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'i 38 maç sonunda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi ile 49 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza getirildi. Brezilyalı teknik adam için şehir merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen imza törenine; Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren, yöneticiler ve Alex de Souza katıldı.

BAŞKAN BOZTEPE: TÜRKİYE'NİN SEVDİĞİ SAYGI DUYDUĞU KABULLENDİĞİ VE GÖĞSÜNE BASTIĞI BİR KARAKTER

Zamanında Türkiye'de kişiliği ve yeteneğiyle ülkemizde sağladığı başarı için Alex'e teşekkür ettiğini ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Böyle bir kariyeri olan birini Türk futboluna kazandırdığımız için kendi adımıza mutluyuz. Biz Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olabilmek için çalışıyoruz. Başarı istiyoruz. Alex hocamızın ne kadar çalışkan ve özverili olduğunu ve Türk futboluna katkı sağladığını biliyoruz. Tüm Türkiye'nin sevdiği, saygı duyduğu, kabullendiği ve göğsüne bastığı bir karakter. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. REKLAM "2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getiren Boztepe, "Geldiği geceden beri kendisiyle toplantılar yapıyoruz. Şimdiden kadro çalışmalarına başladık. Hocamızın önerdiği isimler var. Bizim belirlediğimiz oyuncular var. Antalyaspor bütçesine uygun ve en seçkin şekilde kadro oluşturmaya çalışacağız" diye konuştu. "TRANSFER DÖNEMİ BAŞLAMADAN TAHTAYI AÇACAĞIZ" Transfer tahtasının kapalı olduğu yönünde gelen soruya Sinan Boztepe, "Temmuzun ilk haftasında transfer dönemi açılıyor. Transfer dönemi başlamadan tahtayı açacağız. Engel kalkar kalkmaz da transferlerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı. "ANTALYASPOR'UN HEDEFİ OLMADIĞI ZAMAN BAŞARI OLMAZ"

Hedefsiz yola çıkmadıklarını kaydeden Sinan Boztepe, "2 yıllık bir planlama yapıyoruz. Ligde kalmak için oynamayacağız. O şekilde bir takım kuracaksak, sıradan bir takım kurabiliriz. Antalyaspor'un hedefi olmadığı zaman başarı olmaz. 5 ayda 5 yıllık olaylar yaşadık. Bahanelerin altına sığınmıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz yüksek olacak. Bizden sonra gelen arkadaşlar da çıtayı daha yükseğe çıkaracaktır. Sözleşmede Avrupa kupası ve sıralamayla alakalı bazı opsiyonlar var" şeklinde konuştu. REKLAM "PİŞMAN OLMAYACAĞIMIZA EMİNİM" Başarı için risk almaya değeceğini ifade eden Boztepe, "Sergen hocamızla bir sürecimiz vardı. Biz köşede sessiz sakin halimizle devam etmek istemiyoruz. Türkiye ve dünya gündeminde başarılı bir isimle anlaştık. Başarı için azim ve disiplin gösteren hocalar lazımdı. Alex ismi de bu şekilde gündeme geldi. Başarı için risk almak gerekiyor. Özellikle kendi adıma bu riskleri alan biriyim. Pişman olmayacağımıza eminim" dedi. ALEX DE SOUZA: BAŞARILI OLARAK ŞEHRE BİR ENERJİ VERMEK İSTİYORUM

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halka ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim" dedi. "EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIM" Antalyaspor'a gelmeden önce hizmet etmek ve başarıya giden yolda en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Alex de Souza, "Bu 2 yıllık kontratımın olduğu sürede başarılı olmak istiyorum. Taraftarımızı stadımızda mutlu görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup, maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlar geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu. REKLAM "TAKIMI İNCELEME ŞANSIM OLDU"

Antalyaspor'un menajeriyle görüşmeye başladığı andan itibaren takımla ilgili çalışmalara başladığını belirten Alex de Souza, "Çok yoğun şekilde takımı inceleme şansım oldu. Nuri ve Sergen hocanın oynattığı oyunlarla takımın ne tarz oyun ortaya koyduğuna dair inceleme şansım oldu. Burada da daha önce takımda çalışan insanlardan bilgi aldım ve onlardan aldığım bilgilerle çalışmalarımı sürdürdüm" şeklinde konuştu. "SEMİH ŞENTÜRK TEKNİK EKİPTE OLMAYACAK" Mücadele eden ve başarıyı hedefleyen bir Antalyaspor hedeflediklerini ve doğru bütçeyle başarıya gitmeyi düşündüklerini söyleyen Alex, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Semih Şentürk'ün teknik heyette yer almayacağını aktardı. Alex de Souza, "Semih hoca ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışanlar dışında 2 yardımcı hoca getireceğim. Türkiye'de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak. Helton ile de konuştum. Diğer oyuncularla da görüştüm. Öncelikle burada biz en iyi kadroyu oluşturmak istiyoruz. Dengeli ve mücadeleci olmalı. Taraftar maçı izlemeye geldiğinde evine mutlu dönmeli" dedi. "ANTALYASPOR'A GELMEK İSTEYEN OYUNCULARI ALMAK İSTİYORUZ" Antalyaspor'a gelmek isteyen oyuncuları kadrolarına katmak istediklerine dikkati çeken Alex de Souza, "Birçok oyuncu bazı takımlara gelmek ister. Bununla alakalı yönetim gerekli aksiyonları alacak. O isimlere takılı kalmayın. Brezilya'daydım ve oradaki haberlere daha rahat ulaşıyorum. Oradayken de bazı haberler geliyor ama bunlara takılı kalmayın" dedi. REKLAM "OYNAMA ARZUSUNDA OLAN OYUNCULARLA ÇALIŞMAK AMACINDAYIZ"