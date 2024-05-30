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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. İddialarıyla emniyette deprem etkisi yaratan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik'in Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç de başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sertçelik'in 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:09
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        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
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        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

        Soruşturmanın firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı.

        Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik'in Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç başladı.

        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hem sanık, hem de gizli tanık olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalanarak gözaltına alınanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı." denildi.

        Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan, Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı."

        SERDAR SERTÇELİK KİMDİR?

        Ankara'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a çalışan ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik, "yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık beyanları kendisine zorla imzalattırıldığını" ileri sürerek Ankara Emniyetini suçlamıştı. İfadeyi verdiğinin ertesi günü elektronik kelepçe takılarak tanık koruma programına alındığını ancak istediği her yere gidebildiğini anlatan Sertçelik, "kendisine yapılan operasyonun göstermelik olduğunu ve yurt dışına kaçmasına müsaade edildiğini" ileri sürmüştü.

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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de olduğu 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

        "M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Serdar Sertçelik'in yakalanmasıyla soruşturmada yurt dışına kaçmadan önce kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl kaçtığı gibi sorular da yanıt bulacak.

        AYHAN BORA KAPLAN İDDİANAMESİ

        Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

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        #ayhan bora kaplan soruşturması
        #Serdar Sertçelik
        #macaristan
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