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        Haberler Gündem Güncel Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi

        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:05
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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        Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.

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        Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

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        Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.

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        #kaçak kazı
        #el yazması kitap
        #KIRKLARELİ
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