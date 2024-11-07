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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        ABD'de Trump'ın zaferinin ardından Avrupa borsaları düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, otomotiv ve temiz enerji şirketlerinin hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 07:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:49
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        Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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        ABD'de Trump'ın başkan seçilmesinin Avrupa borsalarında negatif seyir hakim oldu. Özellikle Alman otomotiv şirketlerinin hisselerinde, Trump'ın ek gümrük vergisi uygulayacağına yönelik endişelerle yüzde 6'yı bulan kayıplar görüldü.

        New York borsasında Trump rüzgarı
        New York borsasında Trump rüzgarı

        Trump'ın seçim kampanyası sürecinde temiz enerjiye karşı açıklamalarının etkisiyle, bugün Avrupa Yenilenebilir Enerji Endeksi yüzde 9,5 düşüşle kapandı. Avrupalı temiz enerji şirketlerinin hisselerinde yüzde 10'u aşan değer kaybı yaşandı.

        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kaybederek 506,78 puan oldu.

        Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 7.369,61 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13 azalışla 19.039,31 puan oldu.

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        İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,54 değer kaybederek 33.940,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 8.166,68 puana geriledi.

        Euro/dolar paritesi TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 1,71 azalarak 1,074 seviyesinde bulunuyor.

        Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın açıklanacak faiz kararları yer alıyor.

        BoE'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75 seviyesine indirmesi bekleniyor.

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül fabrika siparişleri yıllık yüzde 1 aylık yüzde 4,2 artarak tahminleri geride bıraktı.

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