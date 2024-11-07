New York borsasında Trump rüzgarı

New York borsası, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi sonrasında günü ralli yaparak tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,57 artarak 43.729,93 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi, yüzde 2,53 artışla 5.929,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 kazançla 18.983,47 puana çıktı.

Dow Jones endeksi, Kasım 2022'den bu yana en iyi günlük performansını gösterdi. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Trump'ın ABD'de başkanlık seçimlerini kazanması, dolar ve hisse senetlerini desteklerken, pay piyasaları günü yükselişle tamamladı.

Analistler, seçim sonuçlarının küresel piyasaları etkilediğini belirterek, yatırımcıların yeni yönetim altında köklü politika ve ekonomik değişimlere hazırlandığını kaydetti. REKLAM TRUMP'IN ZAFERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ Seçim sonuçları piyasa hareketlerine de yansıdı. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra yüzde 4,44 seviyesinde dengelendi. 2 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,28'e ulaştı. Dolar endeksi de yüzde 1,6 artarak 105,10 değerine çıktı. Dolar, Japon yeni ve avro karşısında da yüzde 2'ye yakın artışla keskin bir yükseliş gösterdi.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 76 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Türkiye saati ile 00.00 itibarıyla Bitcoin'in fiyatı, yüzde 9,7 artışla 76 bin 175 dolar oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu ise yüzde 3 azalarak 2 bin 660 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varili de yüzde 0,5 azalarak 75,16 dolardan işlem gördü. FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın vereceği faiz kararının da beklendiğine işaret etti. Para piyasalarında, Fed'in yarın 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 99 olarak fiyatlandı.