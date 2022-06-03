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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 443 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 14.570 puan seviyesinde

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
AA

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 443 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 14.570 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 6.538 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 24.539 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 primle 8.799 puanda bulunuyor. İngiltere'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0750'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin bölgede rekor seviyeye çıkan enflasyonun ardından tonlarını şahinleştirdiğini ancak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasadaki fiyatlamalarda daha ağır bastığını aktaran analistler, üçüncü çeyrek sonunda politika faizinin yüzde 0 seviyesine çekilmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini ifade ederek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini vurguladı.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde perakende satışlar da takip edilecek.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da dış ticaret fazlası nisanda 3,5 milyar avro ile beklentileri aştı.

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