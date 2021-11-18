Kısıtlamalar geldi, aşı kuyrukları oluştu! 0:00 / 0:00

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Avusturya'da ve koronavirüs aşısı yaptırmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemişler için bazı durumlar dışında 12 Kasım'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Bu uygulamanın ardından ülkede aşı kuyrukları oluşmaya başladı.

Almanya Sağlık Bakanlığı ise bir günde 436 bin kişinin aşı olduğunu, bunun üç ay içindeki en yüksek sayı olduğunu duyurdu. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Birçok insan bunun ihtiyaç olduğunu anladı ancak aşılama oranı halen düşük" dedi.

Avusturya'da nüfusun yüzde 65'i virüse kaşı tam aşılı, Almanya'da ise bu oran yüzde 68.

AVUSTURYA'DA AŞILANMA ORANI FIRLADI

Günlük vaka sayılarının 10 binin üzerine çıktığı ülkede özellikle sağlık sisteminin çökmesini önlemek ve aşı yaptırmayanların aşıya yönelmesini teşvik etmek amacıyla aşı yaptırmamışlara yönelik sert önlemler hayata geçirildi.

Kovid-19’a karşı yürütülen mücadele kapsamında dünya genelinde ilk defa aşı yaptırmamışlara yönelik uygulanacak karar, ülkede yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilerken, 12 yaş altı çocuklar kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Buna göre 10 gün sürmesi planlanan yeni uygulama kapsamında, hastalığı geçirmemiş ve aşısız kişilerin, günlük zaruri ihtiyaçlarını giderme, iş, eğitim, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmek gibi gerekçeler dışında dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.

Avusturya'da bu sert önlemlerin ardından günlük uygulanan aşı sayısı 20 binden 73 bine fırladı.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Tüm gün uygulanacak kısıtlamalara uyulup uyulmaması emniyet güçleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilirken, karara aykırı davranan bireyler, 1450 avroya, işletmeler ise 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Öte yandan federal düzeyde alınan kararlara ek olarak Viyana gibi bazı eyaletler salgınla mücadelede daha sert uygulamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

ALMANYA YENİ TEDBİR HAZIRLIĞINDA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs vakalarının artışta olmasını "dramatik" olarak nitelendirdi.

Almanya’da artan koronavirüs vakaları sonrası açıklama yapan Merkel, "Almanya’nın koronavirüs durumu dramatik" dedi. İnsanlara hatırlatıcı aşı dozlarını daha hızlı yaptırmaları çağrısında bulunan Merkel, aşı olmakta şüphe duyan insanların fikirlerini değiştirmesi gerektiğini de söyledi.

Bir sonraki hükümeti kurmak için müzakerelerde bulunan Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Özgür Demokratlar, mecliste oylanacak yasa tasarısında koronvirüs salgınıyla mücadele etmek için tedbir önerileri vermeye hazırlanıyor.

Toplu taşıma araçlarını kullananlardan veya işe gidenlerden negatif koronavirüs testi, iyileşme veya aşı olma kanıtı gibi zorunlulukların gelebileceği konuşuluyor.

FRANSA 5. DALGAYLA KARŞI KARŞIYLA

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Olivier Véran koronavirüsün beşinci dalgasının ülkeyi vurduğunu belirtti.

Véran açıklamasında, "Durum açıkça beşinci dalga gibi görünüyor. Dalganın boyutunun ne olacağını önceden tahmin etmek hala zor. İlk tahminler, ocak ayına kadar günde hastaneye bin yatış sayısını aşma riskini gösteriyor" dedi.

HOLLANDA'DA KISMİ KAPANMA UYGULANIYOR

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 12 Kasım'da 3 haftalığına "kısmi kapanma" uygulanmaya başlandı.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, alınan ek önlemlere göre, 4 Aralık'a kadar "kısmi kapanma" uygulamasına geçildiğini söyledi.

Önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 06.00 ila 18.00 arası organize edilebilecek.

Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak.

Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.

Ayrıca hükümet "2G" (aşı veya iyileşme) kuralının yürürlüğe girmesine ve koronavirüs kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını yeniden getirmiş, koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.